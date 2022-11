Neemias Queta soma 16 pontos na derrota dos Stockton Kings

No quarto jogo pela equipa secundária dos Sacramento Kings, o jogador luso acertou seis de 10 ‘tiros’ de campo, falhando o único ‘triplo’ tentado, e três de quatro lances livres.

Em 25 minutos, o poste titular dos Stockton Kings adicionou ainda seis ressaltos, quatro dos quais ofensivos, duas assistências e um roubo de bola, mas também cinco "turnovers" e outras tantas faltas pessoais.Jordan Ford, com 24 pontos, e Chima Moneke, com 19, foram os melhores marcadores dos Kings, enquanto o poste francês Moussa Diabaté liderou os Clippers, com 28 pontos (10 em 14 nos ‘tiros’ de campo), e oito ressaltos.Os Stockton Kings somam agora um triunfo e três desaires na G League, seguindo no 13.º lugar da Conferência Oeste, liderada precisamente pelos Clippers (quatro vitórias e uma derrota).