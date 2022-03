Neemias Queta soma "duplo duplo" pelos Stockton Kings

Os Stockton Kings somam 10 vitórias e 11 derrotas e seguem no sétimo lugar da Conferência Oeste, enquanto os Warriors, que foram liderados por 28 pontos de Jerome Robinson, estão no 11.º posto, com nove triunfos e 12 desaires.O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro de 2021, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os ‘Cavs’ (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, em 25 de janeiro.O jogador português já não é utilizado num jogo dos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.