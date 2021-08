Neemias Queta soma nove pontos na estreia na Summer League da NBA

O poste luso, escolhido na 39.ª posição do "draft" de 2021,, cotando-se como o melhor ressaltador da equipa, num embate em que jogou 22.07 minutos.Na exibição do jogador português, de 22 anos e 2,13 metros, nota ainda para, sendo que, enquanto esteve em campo, os Kings somaram mais 20 pontos do que os Hornets.O basquetebolista formado no Barreirense, e com passagem de um ano pelo Benfica, tornou-se o primeiro português a ser eleito no "draft" da NBA.Neemias Queta alinha com o número 88 dos Sacramento Kings, que competem na Conferência Oeste, sendo que na segunda-feira assinou um contrato de duas vias, que lhe permite ser utilizado na NBA e também na G-League (liga de desenvolvimento), com o vencimento a variar em função dos jogos que fizer em cada uma.O português tinha cumprido o primeiro jogo pelos Kings na quarta-feira, num desaire caseiro por 84-74 face aos Los Angeles Lakers, em embate de preparação para a Summer League, com seis pontos e quatro ressaltos, em 11.34 minutos.

A época 2021/22 da NBA arranca em 19 de outubro.