Neemias Queta somou primeiros minutos e pontos na NBA

Neemias Queta ainda foi a tempo de fazer um lançamento, que marcou, a 1.44 minutos do final, conseguindo os seus primeiros dois pontos na "preaseason".O internacional luso, um dos 20 eleitos dos Kings para disputar a pré-temporada, ainda ganhou um ressalto defensivo, para, nos segundos finais, cometer uma falta ofensiva.Tal como Neemias Queta, também disputaram os primeiros minutos, depois de não terem atuado nos dois primeiros jogos, o base DJ Stewart e os extremos Emanuel Terry e Robert Woodard II, todos lançados na parte final.Do atual elenco de 20 jogadores, o técnico dos Kings vai ter que cortar cinco antes de iniciar a época regular da NBA, que tem início em 19 de outubro.Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao "draft", abdicando da época de "senior", a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda., números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Na pré-temporada da NBA, os Sacramento Kings voltam a jogar na quinta-feira, dia em que recebem os Los Angeles Lakers, seis dias antes da estreia na "regular season", em Portland.