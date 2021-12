Neemias Queta tornou-se o primeiro português a jogar na NBA

O jogador nascido no Barreiro estreou-se com cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, tendo ainda falhado os quatro `tiros` de campo tentados -- três `tapinhas` -, no desaire caseiro dos Kings com os Memphis Grizzlies (105-124).

Numa altura em que o conjunto de Sacramento tem seis baixas por infeção do novo coronavírus, Neemias Queta foi chamado e atuou no segundo período (4.30 minutos), no terceiro (1.01) e ainda no quarto e último, nos derradeiros 2.13 do encontro.

A primeira aparição aconteceu a 1.01 minutos do final do intervalo, momento histórico em que o 88 luso substituiu Chimezie Metu: entrou depois do primeiro de dois lances livres de De`Anthony Melton e fez o primeiro lançamento com 7,6 segundos para jogar -- ficou curto, bateu no aro e não entrou.

Nos segundos finais da primeira parte, o poste português ainda teve, porém, tempo para brilhar, com um desarme de lançamento a Kyle Anderson e um segundo consecutivo, perante Dillon Brooks, que já não entrou na estatística, por o tempo estar esgotado.

Na segunda parte, voltou a 4.30 minutos do final do terceiro período, para substituir Tristan Thompson e fez uma falta sobre Kyle Anderson, que marcou o lance livre inicial e falhou o segundo, com o português a garantir o ressalto defensivo.

Até ao final do parcial, Neemias ganhou um segundo ressalto defensivo, sofreu uma falta de De`Anthony Melton e fez uma assistência para Jahmi`us Ramsey.

Nesta segunda vez em que esteve em campo, as coisas não correrem bem coletivamente, já que entrou com os Kings a perder por cinco (69-74) e o terceiro parcial chegou com a formação de Memphis a ganhar por 16 (75-91).

Já com o desfecho definido (101-122), reentrou para os últimos 2.13 minutos do jogo e conquistou, num ápice, três ressaltos ofensivos, que transformou em outras tantas `tapinhas`, mas sem conseguir converter qualquer delas.

Apesar da derrota e de não se ter estreado com pontos, Neemias Queta conseguiu, ainda assim, fazer história no basquetebol português, pois nunca um jogador luso havia disputado um encontro da principal liga do mundo, a NBA.

O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do `draft`, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao `draft`, abdicando da época de `senior`, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.