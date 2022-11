Neemias soma 13 pontos na primeira vitória dos Stockton Kings na G League da NBA

Em Stockton, Neemias, que atuou no ‘cinco’ dos Kings, acertou seis de oito ‘tiros’ de campo, incluindo o único ‘triplo’ tentado, adicionando mais três ressaltos e três desarmes de lançamento, num jogo em que as cinco faltas só lhe permitiram jogar 28 minutos.



DJ Stewart, com 25 pontos, e Chima Moneke, com 24, lideraram os Kings, enquanto Micah Potter foi o melhor marcador dos forasteiros, com 22.



A formação secundária dos Sacramento Kings soma agora um triunfo e dois desaires na G League.



Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.



O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.



Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).



Em 2022/23, o internacional luso ainda não foi convocado para qualquer jogo dos Sacramento Kings.