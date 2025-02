Neemias somou seis pontos no desaire dos Celtics

Neemias foi lançado por Joe Mazzulla apenas a 9.35 minutos do fim, juntamente com Drew Peterson e Jordan Walsh, numa altura em que os Celtics tinham, praticamente, o jogo perdido, já que estavam com uma desvantagem de 24 pontos (90-114).Na equipa da casa, o melhor foi Jaylen Brown, com 25 pontos, enquanto Klay Thompson liderou os "Mavs", também com 25 pontos, secundo por 22 de Spencer Dinwiddie e 20 de Naji Marshall.Com este desaire, os Boston Celtics são segundos na Conferência Este, com 36 vitórias e 16 derrotas, enquanto os Dallas Mavericks, que surpreendentemente trocaram o esloveno Luka Doncic, são oitavos no Oeste, com 27 triunfos e 25 desaires.Em 2024/25, conta 40 encontros na "regular season", com médias de 5,2 pontos, 3,7 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 14,8 minutos.