Nelson Évora afirma que prova em Leiria lhe deu um "clique de confiança"

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 21:16 | Outras Modalidades

"Esta prova deu-me o clique de confiança que precisava para saltos relaxados e saltar além dos 17 metros. Embora o resultado final não espelhe o meu estado de forma, saio com boas sensações e feliz", disse Nelson Évora, no final da prova de triplo salto, onde obteve o segundo lugar, com a marca de 15,99 metros.



Admitindo que não deu "tudo por tudo", o atleta assumiu que, "por incrível que pareça", se sente "bastante bem".



"Estou em muito boa forma. O calor do público ainda me motivou mais para saltar e acho que foi isso que me levou a correr um pouquinho mais do que o normal, com um pouco mais de garra. Tenho de agradecer todo o apoio que me deram", disse, explicando os três saltos nulos que fez.



Nelson Évora referiu que gosta de competir em solo nacional de sentir o apoio dos portugueses: "Foi uma coisa bonita de sentir deste lado. São estas coisas que levamos do desporto. Não são as medalhas que as pessoas tanto falam. São estes momentos que vou lembrar quando me retirar do atletismo e isto é que faz o espetáculo do desporto. Por isso, tento dar o meu melhor e retribuir da melhor forma."



O atleta, que confessou ter "boas recordações" do Estádio de Leiria, confidenciou que tentou "recriar saltos gigantes".



"Mas tudo vem a seu tempo. Não tenho pressa. Há que continuar a trabalhar", salientou Nelson Évora, que já tem garantidos os mínimos olímpicos para Tóquio2020.