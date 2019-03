Nélson Évora conquista "prata" nos Europeus

RTP Comentários 03 Mar, 2019, 20:43 / atualizado em 03 Mar, 2019, 20:56 | Outras Modalidades

Nelson Évora sai de Glasgow com uma medalha, embora não a que desejasse para esta final na Escócia.





O bicampeão europeu em título - 2005 e 2017 -, foi superado no triplo-salto dos Campeonatos da Europa Indoor pelo atleta azeri Nazin Babayev, com 17,29 metros.





Com um salto de 17,11 metros, o seu melhor registo da época, o saltador português conseguiu a sua 11.ª medalha em grandes competições e finaliza a época como o terceiro melhor europeu do ano em pista coberta.



A medalha de bronze foi conquistada pelo alemão Max Hess, com 17,10 metros.



A lista dos melhores do ano fecha com o português Pedro Pichardo em primeiro (17,32), que ainda não pode competir oficialmente por Portugal, Babayev e Évora no `top-3`.







c/ Lusa