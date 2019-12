Nélson Évora, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta candidatos a Desportista do Ano

A categoria masculina inclui vários nomes medalhados este ano em Europeus ou Mundiais, como o campeão mundial de judo Jorge Fonseca, o campeão olímpico Pequim2008 Nelson Évora, no triplo Salto, ou Fernando Pimenta, medalhado nos campeonatos do mundo de canoagem.

Na lista figuram ainda nomes como Jordan Santos (futebol de praia), João Sousa (ténis), Miguel Oliveira (motociclismo), Júlio Ferreira e Rui Bragança (taekwondo), Gilberto Duarte (andebol), Frederico Morais (surf) ou Ângelo Girão (hóquei em patins), além de Abílio Valente, no boccia, entre muitos outros.

Nos femininos, destaque para Inês Henriques (50 km marcha), Vanessa Marques (futebol), Catarina Costa (judo), Marta Paço, atleta cega campeã da Europa de surf, Teresa Portela (canoagem), Susana Veiga (natação) ou Marta Caride (esgrima).

Na categoria de jovem promessa, as mulheres representam 13 dos 28 nomeados, com destaque para Evelise Veiga (atletismo), Maria Martins (ciclismo) ou Beatriz Sousa (andebol), com o futebolista João Félix como nome maior.

Nas nomeações de treinadores, o selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, figura ao lado de nomes como Gabriel Mendes (ciclismo), Paulo Pereira (andebol) ou Rui Fernandes (canoagem).

A lista de equipas figura várias seleções nacionais, do futebol ao hóquei em patins, `wrestling` e ao desporto adaptado, além de três equipas do Sporting, no judo, andebol e atletismo, entre outros clubes.

De entre uma lista com mais de 20 nomes em cada uma das categorias, apontados pelas federações, serão selecionados os finalistas, em 14 de janeiro de 2020, antes da 24.ª Gala do Desporto, no Casino Estoril, em Cascais, distrito de Lisboa, marcada para dia 29.