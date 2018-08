Nelson Évora na equipa da Europa na Taça Continental de atletismo

Lusa Comentários 28 Ago, 2018, 21:14 | Outras Modalidades

Esta competição, que se realizou pela primeira vez em 2010, coloca em competição as equipas representativas de África, América, Ásia e Oceania (juntas) e Europa, com dois atletas por prova.



É uma iniciativa que deriva da Taça do Mundo, competição que colocava em confronto as equipas dos diferentes continentes e ainda três das principais nações em cada época (Estados Unidos, como exemplo).



A equipa europeia baseia-se fundamentalmente nos atletas recentemente medalhados nos Campeonatos Europeus de Berlim (apenas o comprimento masculino e os 3.000 metros obstáculos femininos têm atletas que não venceram medalhas).



Nelson Évora é o nono português a integrar a equipa da Europa nestas competições, sucedendo a Aurora Cunha (10.000) em Camberra1985, Fernanda Ribeiro (10.000) em Londres1994, Rui Silva (1.500) e Carla Sacramento (1.500) em Joanesburgo1998, Francis Obikwelu (100 e 200) em Madrid2002, o mesmo Obikwelu (100 e 200) e Naide Gomes (comprimento) em Atenas2006, todos na Taça do Mundo, e depois Sara Moreira (3.000), Jessica Augusto (5.000) e a repetente Naide Gomes (comprimento) em Split2010.



Este ano, Nelson Évora terá a companhia do espanhol Pablo Torrijos, ambos envergando a camisola azul clara e o calção vermelho do conjunto europeu, tendo pela frente o norte-americano Christian Taylor (segundo melhor do mundo este ano) e o cubano Christian Nápoles, pela equipa da América, e ainda o sul-africano Godfrey Mokoena e Hughes Zango, do Burundi, pela equipa de África. A equipa da Ásia e Oceania só será divulgada após os Jogos Asiáticos, que estão a decorrer em Jacarta.



Nelson Évora é um dos atletas mais experientes e com melhor palmarés na equipa masculina europeia, que integra o jovem (17 anos) júnior Jakob Ingebrigtsen (campeão europeu de 1.500 e 5.000 metros), que correrá os 1.500 metros.



A equipa europeia tem outros nomes fortes como Pascal Martinot Lagarde e Sergey Shubenkov (110 barreiras), Renaud Lavillenie (vara), Michal Haratyk (peso), Thomas Roller (dardo), em masculinos, Dina Asher-Smith (100) e Dafne Schipers (100 e 200), Sifan Hassan (3.000), Katerina Stefanidi (vara), Marya Lasitskene (altura) e Sandra Perkovi (disco), em femininos.