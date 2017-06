Nelson Évora sagra-se campeão nacional e dedica título aos portugueses

10 Jun, 2017, 19:15 | Outras Modalidades

"É sempre bom conquistar um título nacional e ainda para mais com o apoio deste maravilhoso público. [O título] serve de motivação e preparação para chegar a Londres na melhor forma possível", afirmou o atleta do Sporting, que em agosto se desloca à capital britânica para disputar os mundiais.



O triplo-saltador não deixou passar a data em branco, mencionando as comemorações do Dia de Portugal e aproveitou para dedicar o título de campeão nacional a todos os portugueses.



No restante pódio, Ricardo Jaquite, do Sporting de Braga, ficou em segundo lugar com a marca de 16,18, enquanto o sportinguista Marcos Caldeira foi terceiro com 15,71.