Nelson Oliveira 65.º na primeira etapa da Volta a Burgos

Na primeira etapa, de 161 quilómetros, entre a Catedral e El Castillo de Burgos, Nelson Oliveira ficou a 1.53 minutos do ciclista belga, que terminou o dia na frente, com um tempo de 3:34.42 horas.



Esta foi a primeira competição, que se estende até sábado, que o ciclista luso participou após concluir a prova de fundo de estrada dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, na qual foi 41.º, e o contrarrelógio dos mesmos, em que foi 21.º, ao lado do compatriota João Almeida, 13.º em estrada e 16.º no contrarrelógio.