Nelson Oliveira 68.º no quarto dia da Volta a Burgos

Apesar de ter ficado uns lugares abaixo no trajeto de 149 quilómetros, que ligou Roa a Aranda de Duero, face ao 49.º conseguido na quinta-feira, o ciclista da Movistar subiu à 39.º posição da geral, a 6.30 minutos do líder da prova, o francês Romain Bardet (DSM).



Na quarta etapa, o colombiano Juan Molano (UAE Emirates), que já tinha ganho a segunda, foi o vencedor, com um tempo de 3:20.28 horas, à frente do espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural) e do italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa).