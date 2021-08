Nelson Oliveira convocado para a Volta a Espanha pela Movistar

A cinco dias do arranque da Vuelta, a formação espanhola revelou o seu "oito" para a última grande Volta da temporada, com o nome do português, de 32 anos, a figurar entre os eleitos.



Esta será a sétima participação da Oliveira na prova espanhola e a 15.ª em grandes Voltas, numa temporada em que já alinhou no Giro, onde foi 27.º da geral e brilhou a solo, tendo estado na discussão de três etapas.



Depois de estrear-se em grandes Voltas em 2011, precisamente na Vuelta, todos os anos o ciclista de Vilarinho do Bairro (Anadia) tem alinhado em pelo menos uma das três maiores corridas do calendário internacional, tendo como melhor resultado o 21.º lugar na Volta a Espanha de 2015, edição em que também venceu uma etapa.



Gregário de luxo da equipa espanhola, e "escudeiro" preferencial de Alejandro Valverde, Oliveira está a viver uma das melhores temporadas da sua carreira: foi segundo na Volta à Comunidade Valenciana, o seu melhor resultado de sempre na geral de uma prova por etapas, e nono na Volta às Astúrias.



"Nelsinho" falhou, contudo, o seu grande objetivo da época, ao ser apenas 21.º no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, um resultado modesto para o maior especialista nacional, que aspirava, pelo menos, a um lugar no "top 10".



Na Vuelta, que começa no sábado, em Burgos, e termina em 5 de setembro, em Santiago de Compostela, Oliveira vai ajudar a equipa espanhola a lutar por um quinto triunfo na geral individual, com os espanhóis Valverde, vencedor em 2009, e Enric Mas, segundo classificado em 2018, e o colombiano Miguel Ángel López, terceiro em 2018, como chefes de fila.



A Movistar fica completa com os espanhóis Imanol Erviti, José Joaquín Rojas e Carlos Verona, e o suíço Johan Jacobs.