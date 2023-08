Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro integram equipa Movistar na `Vuelta`

Os portugueses Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro integram a lista final de oito corredores que vão representar a equipa Movistar na 44.ª edição da Volta à Espanha em bicicleta, que arranca no próximo sábado, em Barcelona.

Nelson Oliveira já tem no seu currículo uma etapa na Vuelta, conquistada em 2015, e vai partir para a sua nona experiência na prova espanhola, na qual tem como melhor o 21.º lugar, obtido precisamente em 2015, enquanto Ruben Guerreiro vai para a sua segunda participação, depois do 17.º posto em 2019, ano em que fez um segundo lugar na 15.ª etapa, na subida ao Santuário de Acebo.



Os dois lusos vão integrar uma equipa liderada pelo espanhol Enric Mas, que se lesionou durante a recente edição do Tour e pode agora tentar lutar pela geral na prova espanhola, numa formação que integra ainda o campeão de Espanha, Oier Lazkano.



A equipa Movistar é composta assim por Enric Mas, Oier Lazkano, Nelson Oliveira, Ruben Guerreiro, o colombiano Einer Rubio e os espanhóis Iván García Cortina, Jorge Arcas e Carlos Verona.



A 44.ª edição da Vuelta vai decorrer entre 26 de agosto e 17 de setembro.