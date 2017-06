Nelson Oliveira nos 14 pré-convocados da Movistar para o Tour

13 Jun, 2017, 14:30 | Outras Modalidades

Segundo publicou a equipa espanhola no Facebook, apenas dois ciclistas já têm lugar certo na equipa, o colombiano Nairo Quintana, segundo nas edições de 2013 e 2015, e o espanhol Alejandro Valverde, terceiro em 2015.



Os restantes sete ciclistas que completarão a equipa serão conhecidos "depois dos campeonatos nacionais (dos diversos países), em finais de junho".



Nelson Oliveira pode somar a quarta participação consecutiva no Tour, depois do 87.º lugar de 2014 e do 47.º de 2015, pela Lampre-Merida, e do 80.º em 2016, já pela Movistar.



No ano passado, o ciclista luso foi terceiro na 13.ª etapa da Volta a França, um contrarrelógio individual, especialidade em que foi, depois, sétimo nos Jogos Olímpicos Rio2016, conquistando, assim, um diploma.



A edição 2017 da principal prova velocipédica mundial realiza-se de 01 a 23 de julho.