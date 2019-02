Nelson Oliveira sexto na primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana

Lusa Comentários 06 Fev, 2019, 15:05 / atualizado em 06 Fev, 2019, 15:06 | Outras Modalidades

Hagen, de 31 anos, cumpriu os 10,2 quilómetros em 12.55 minutos, menos cinco segundos do que o segundo classificado, o espanhol Ion Izagirre (Astana), e menos sete do que o terceiro, o alemão Tony Martin (Team Jumbo-Visma).



Oliveira, quinto classificado no Mundial de 'crono' em 2018, gastou mais 11 segundos do que o vencedor, enquanto Rui Costa (UAE Team Emirates) foi 20.º a 25.



José Gonçalves (Katusha Alpecin) foi 31.º, a 31, sendo que João Rodrigues, em 60.º, e Joaquim Silva, 80.º, foram os melhores da W52-FC Porto, que se estreia como equipa Pro Continental, a 50.



José Neves (Burgos-BH) foi 66.º, a 54, enquanto Amaro Antunes (CCC Team) terminou em 79.º, a 59. Ricardo Vilela (Burgos-BH) foi 107.º, a 1.10 minutos.



Na formação dos 'dragões', Edgar Pinto foi 93.º, Samuel Caldeira 112.º, António Carvalho 113.º, o espanhol Raúl Alarcón, vencedor da Volta a Portugal em 2018, foi 131.º, e Rui Vinhas 153.º.



Na quinta-feira, Boasson Hagen defende a camisola amarela numa ligação de 166 quilómetros em Alicante, com duas contagens de montanha de segunda categoria e uma de terceira.