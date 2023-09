Nelson Oliveira sexto no contrarrelógio dos Europeus de ciclismo de estrada

Também sexto nos Mundiais deste ano, Oliveira voltou a mostrar-se ao mais alto nível e conseguiu um registo entre os melhores, a 1.15 minutos do novo campeão europeu.



Tarling, de apenas 19 anos e já bronze no Campeonato do Mundo, deixou toda a concorrência bem longe, a uma média superior a 56,7km/h, cumprindo os 29,8 quilómetros em Emmen, nos Países Baixos, em 31.30 minutos.



O suíço Stefan Bissegger, campeão em 2022, ficou no segundo lugar, a 42 segundos, e o belga Wout van Aert no terceiro, a 43.



O ciclista português, que garantiu uma quota extra no ‘crono’ dos Jogos Olímpicos Paris2024 com o top 10 nos Mundiais, deu hoje nova prova de que é um dos melhores contrarrelogistas do mundo, com mais um resultado honroso ao serviço da seleção, apenas dias após concluir a Volta a Espanha.



“Não sabia como as pernas iam reagir. Felizmente, senti-me bem. O percurso totalmente plano favorecia os corredores com mais peso, mas acho que fiz um bom contrarrelógio”, contou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).



Segundo o ciclista de Vilarinho do Bairro (Anadia), o vento “não teve influência no resultado, manteve-se constante”, mesmo que tornasse mais difícil o troço final.



Na mesma prova, Ivo Oliveira foi 18.º classificado, tendo sido afetado por sintomas gripais, mostrando-se “muito satisfeito” num raro ‘crono’ de distância longa.



Na prova de elites femininas, a melhor foi a suíça Marlen Reusser, tricampeã em título, deixando na prata a britânica Anna Henderson e no bronze a austríaca Christina Schweinberger



De resto, o dia de hoje foi dedicado ao contrarrelógio, com Daniela Campos no 16.º lugar da corrida sub-23, em prova dominada pela britânica Zoe Backstedt, ficando “feliz com as sensações, importantes para a prova de fundo”.



Em masculinos, António Morgado foi 20.º e Gonçalo Tavares, que admitiu estar também doente, 29.º, em exercício ganho pelo belga Alec Segaert.



Para Portugal, o dia de hoje é ainda o da confirmação da ausência de Rui Oliveira, convocado mas analisado pelo departamento clínico da seleção, que lhe detetou “uma fratura num braço”, após queda na última semana da Volta a Espanha.



“É uma lesão impeditiva de participar no Campeonato da Europa e, atendendo ao momento em que foi detetada, o corredor não será substituído para a prova do próximo domingo”, acrescenta a FPC.