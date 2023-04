Nelson Oliveira sobe a quarto após "crono" da Volta à Romandia

Ayuso, de 20 anos, dominou os 18,75 quilómetros em Châtel-Saint-Denis, cumpridos em 25.15 minutos, cinco segundos mais rápido do que o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar), segundo, e 17 em relação ao britânico Adam Yates, seu companheiro de equipa, que foi terceiro.



Oliveira fez um grande 'crono', a sua especialidade, e acabou a 18 segundos, fazendo melhor do que o campeão mundial, o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), apenas oitavo.



Na geral, Foss caiu para terceiro, a 19 segundos do novo líder Ayuso, que tem 18 segundos de vantagem sobre Jorgenson, enquanto Oliveira segue em quarto, a 22.



O outro português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), foi hoje 131.º e caiu para o 111.º posto da geral.



No sábado, a quarta e penúltima etapa tem mais de 4.300 metros de desnível acumulado positivo, partindo de Sion e terminando 161,6 quilómetros depois, no alto de Thyon 2000, uma subida de categoria especial e das mais temidas da Europa.