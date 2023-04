Nelson Oliveira sobe a sexto na geral após segunda etapa da Volta à Romandia

Hayter, de 24 anos, conseguiu a segunda vitória do ano na ligação entre Morteau e La Chaux-de-Fonds, de 162,7 quilómetros, sendo o mais rápido do sprint ao cabo de 3:55.20 horas, à frente do espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), segundo e líder da juventude, e do francês Romain Bardet (DSM), terceiro.



Oliveira chegou em 17.º e mantém a boa forma, subindo cinco lugares para sexto na geral, a 15 segundos do novo líder, que beneficiou da dureza da tirada para ultrapassar os velocistas.



Hayter tem seis segundos de margem para o campeão do mundo de contrarrelógio, o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), segundo, e para o francês Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), terceiro.



Ivo Oliveira (UAE Emirates) sofreu como os restantes velocistas e caiu do top 10 para o 104.º posto, depois de hoje ter cedido mais de 13 minutos.



Na sexta-feira, a terceira etapa apresenta um contrarrelógio individual que pode beneficiar Foss, Oliveira e outros especialistas do pelotão, com 18,75 quilómetros em Châtel-Saint-Denis.