Neuville ganha pela primeira vez em 2017

09 Abr, 2017

Esta é a terceira vitória da carreira de Neuville no WRC e a primeira em 2017, após ter estado muito perto do triunfo em Monte Carlo e na Suécia, onde cometeu erros fatais no derradeiro dia depois de em ambos ter chegado ao final da segunda jornada na liderança.



"É uma sensação fantástica. Obrigado a toda a equipa, que sempre acreditou em mim e me continuou a apoiar após Monte Carlo e Suécia. Não tinha a certeza de poder vencer esta prova após a primeira jornada, mas a nossa sorte mudou no segundo dia e estou muito feliz", afirmou o belga, de 28 anos.



Neuville assumiu a liderança a meio da jornada de sábado, após o abandono do britânico Kris Meeke, e manteve-se no comando até final, conseguindo o melhor tempo em quatro classificativas.



O belga é o quarto vencedor diferente nas quatro primeiras provas do campeonato, que promete ser um dos mais abertos dos últimos anos, depois da saída da Volkswagen, hegemónica nas temporadas mais recentes com Sebastien Ogier.



O francês, único piloto a suber ao pódio nos quatro ralis disputados, conserva a liderança do Mundial, com 88 pontos, mais 13 do que o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que terminou a prova em quarto e venceu a 'power stage'.



Neuville saltou para a terceira posição, com 53 pontos, colocando-se à frente do estónio Ott Tanak (48), que não foi além do 11.º posto, e de Sordo (45).



O Rali da Argentina, quinta prova do calendário, disputa-se entre 27 e 30 de abril, três semanas antes do Rali de Portugal (18 a 21 de maio).