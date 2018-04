Niki Terpstra vence Volta a Flandres com autoridade

Lusa Comentários 01 Abr, 2018, 18:54 | Outras Modalidades

Terpstra, de 33 anos, concluiu os 264,7 quilómetros entre Antuérpia e Oudenaarde em 6:21.25 horas, 12 segundos a menos do que o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e com 17 de avanço sobre o seu colega belga Philippe Gilbert, vencedor em 2017, que fechou o pódio.



O holandês tem estado em grande forma na época das clássicas, triunfado em Oudenaarde depois de ter vencido, em 23 de março, a E3 Harelbeke.



Para Terpstra, vencer a prova é "um sonho tornado realidade", quatro anos depois de ter triunfado no Paris-Roubaix, outro 'monumento' do 'pavé', conseguindo erguer os braços nas suas duas corridas favoritas desde criança.



O anterior holandês a vencer a corrida foi Adri van der Poel, em 1986, e desta feita o triunfo deveu-se ao sentido de oportunidade de Terpstra, que aproveitou um arranque do italiano Vicenzo Nibali (Bahrein Merida), a menos de 30 quilómetros da meta, e contra-atacou de forma imparável.



O ciclista da Quick-Step Floors juntou-se à fuga de Pedersen e dos holandeses Sebastian Langeveld (Education First--Drapac) e Dylan van Baarle (Sky), antes de os deixar para trás no topo de Kwaremont e segurar a vantagem no empedrado de Paterberg, última das 18 subidas do dia.



Atrás, o eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), tricampeão do mundo e vencedor na Flandres em 2016, ainda tentou chegar-se à frente, mas já não teve tempo, terminando em sexto.



Dos ciclistas portugueses em prova, Nelson Oliveira (Movistar) foi o único a terminar a prova, no 62.º lugar, a 8.18 minutos do vencedor, enquanto José Gonçalves (Katusha-Alpecin) e Nuno Bico (Movistar) não cortaram a meta.



A próxima clássica, marcada para domingo, é o Paris-Roubaix, conhecido como 'Inferno do Norte', com o belga Greg van Avermaet (BMC) à procura de revalidar o título, ainda que Terpstra, com a Quick-Step Floors em grande plano neste início de temporada, seja o favorito à partida.