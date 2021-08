Nikias Arndt vence na Volta à Polónia, João Almeida resiste na liderança

Os 172,8 quilómetros entre Chocholow e Bielsko-Biala, com três contagens de montanha de primeira categoria, mas nenhuma no final, foram cumpridas pelo germânico em 4:02.20 horas.



Arndt até ajudou Almeida, pois impôs-se ao esloveno Matej Mohoric (Bahrain), segundo da geral, que poderia ter assumido o comando devido em caso de triunfo, devido à bonificação de segundos.



João Almeida, que já venceu duas tiradas, chegou em quinto lugar, num primeiro grupo de 13 elementos, sendo que o resto do pelotão foi chegando espaçado por escasso segundos, devido a algumas fugas no quilómetro final.



O português lidera agora com apenas dois segundos de avanço para Mohoric, que estava a oito, enquanto o italiano Diego Ulissi (UAE – Team Emirates), terceiro, continua a 14 segundos.



No sábado os ciclistas vão cumprir um contrarrelógio de 19,1 quilómetros, planos, com início e fim em Katowice, que podem decidir o vencedor final.



A última tirada está reservada para domingo, com um total de 145,1 quilómetros entre Zabrze e Cracóvia, com uma contagem de montanha, de terceira categoria.