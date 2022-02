Nils van der Poel com ouro e recorde mundial nos 10.000 metros

Depois de em dezembro passado ter conseguido a melhor marca mundial dos 5.000 metros, o sueco, de 22 anos, estabeleceu há poucos dias o máximo olímpico da distância, e hoje melhorou a marca mundial dos 10.000, que lhe pertencia desde fevereiro do ano passado.



Hoje, Nils van der Poel patinou em 12.30,74 minutos retirou mais de dois segundos o anterior máximo (12.32,95) e deixando o holandês Patrick Roest a 13,85 segundos e o italiano Davide Ghiotto a 15,24, com as medalhas de prata e bronze, respetivamente.



O canadiano Ted-Jan Bloemen, que defendia o título olímpico, foi sexto, a 30,65 segundos do sueco.



Nos 1.000 metros de patinagem em pista curta, a holandesa Suzanne Schulting alcançou o ouro, pouco depois de ter estabelecido novo recorde mundial nos quartos de final (1.26,514 minutos).



Na final, a holandesa cronometrou 1.28,391, impondo-se à sul-coreana Choi Minjeong, que foi prata, e à belga Hanna Desmet, medalha de bronze.



A italiana Arianna Fontana, que na segunda-feira consolidou o estatuto de patinadora de velocidade mais medalhada nas provas de pista curta em Jogos Olímpicos de Inverno, ao revalidar o título de campeã dos 500 metros e somar o 10.º 'metal', foi desqualificada.



No biatlo, a norueguesa Marte Olsbu Roiseland alcançou a sua terceira medalha nos Jogos Pequim2022, ao conquistar o ouro na prova de sprint de 7,5 quilómetros.



Na China, Roiseland, que soma 10 títulos mundiais, já tinha conquistado o ouro na prova de estafeta mista e o bronze na distância de 15 quilómetros.



No esqui de fundo, o português José Cabeça terminou a prova de 15 km estilo clássico na 88.ª posição e tornou-se o melhor representante luso na disciplina nos Jogos Olímpicos.