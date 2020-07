Nílson Miguel deixa Sporting de Braga e reforça futsal do Benfica

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a contratação do internacional português Nílson Miguel. Após sete temporadas ao serviço do Sporting de Braga, o futsalista de 28 anos muda-se para a Luz”, indicou o Benfica no sítio oficial na Internet.



O antigo capitão do Sporting de Braga, clube que representou durante sete épocas, disse que os seus objetivos passam por “ajudar o Benfica” a alcançar todas as metas traçadas para a época 2020/21.



As competições de futsal da anterior época foram suspensas em março devido à pandemia da covid-19 e, depois, canceladas, sem atribuição do título.