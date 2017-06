Ning Zetao está fora dos Mundiais de Budapeste

Mário Aleixo - RTP 27 Jun, 2017, 11:36 / atualizado em 27 Jun, 2017, 11:36 | Outras Modalidades

Ning, de 24 anos, que foi campeão mundial em Kazan, na Rússia, com 47,84 segundos, não conseguiu melhor do que um registo de 49,57 nas séries de qualificação nos nacionais chineses.



Muito popular na China, após a conquista nos Mundiais em 2015, Ning abandonou antes da final dos nacionais, alegando uma lesão durante as eliminatórias.



No passado, Ning Zetao acusou clembuterol em 2011, o que lhe valeu um ano de suspensão. Em fevereiro deste ano foi excluído da equipa chinesa por "violação do regulamento", levando a que o seu ouro mundial fosse algumas vezes questionado.



Nos Jogos Olímpicos do Rio2016, o nadador não conseguiu apurar-se para a final dos 100 metros livres.