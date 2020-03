Nizzollo vence etapa do Paris-Nice, Schachmann reforça liderança

O ciclista italiano Giacomo Nizzollo (NTT) venceu esta segunda-feira a segunda etapa da 78.ª edição do Paris-Nice, que terminou em Chalette-sur-Loing, onde o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) reforçou a liderança.