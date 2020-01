Nizzolo vence quinta etapa e Impey sobe à liderança do Tour Down Under

No final dos 149,1 quilómetros entre Glenelg e Victor Harbor, Nizzolo impôs-se em 3:32.45 horas, à frente do seu compatriota Simone Consonni (Cofidis) e do irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep).



Beneficiando de cinco segundos de bonificação nos 'sprints' intermédios, Impey, vencedor das duas últimas edições da prova, subiu à liderança, ultrapassando por dois segundos o australiano Richie Porte (Trek-Segafredo). O australiano Robert Power (Sunweb) é terceiro, a nove.



O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) terminou a etapa na 58.ª posição, a 1.05 segundos, e subiu ao 79.º posto da geral, a 9.41 de Impey.



A edição de 2020 do Tour Down Under termina no domingo, com a ligação entre McLaren Vale e Willunga (151,5 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.