“No ciclismo perde-se muito mais do que se vence”

Numa conversa com jornalistas sobre a sua nomeação para o prémio de “Regresso do Ano” dos Laureus, o "míssil da ilha de Man" analisou o ciclismo enquanto modalidade que penaliza o indivíduo, "afogado" em variáveis que, num milissegundo, pode levar ao insucesso.”, começa por explicar.O raciocínio prossegue por contornos matemáticos, até porque não falamos de ténis, em que “alguém vai ganhar daqueles dois”, ou da Fórmula 1, de que é um grande adepto, em que a possibilidade de vencer é ‘sempre’ de 1 em 20 pilotos.”, explana.Para Cavendish, esta característica do ciclismo torna qualquer praticante “”.Diagnosticado com depressão em agosto de 2018, quando o vírus Epstein-Barr, que tinha enfrentado pela primeira vez no ano anterior, voltou a bater à porta, ultrapassou de tudo, mas os resultados não saíam, até que uma mudança para a Deceuninck-QuickStep, que já tinha representado, o transformou numa "fénix" e o reencontrou com as vitórias.Antes, até nas fugas andou, e chegou a deixar a Gent-Wevelgem em lágrimas, admitindo que podia encostar a bicicleta de vez, até que a fé de Patrick Lefevere, o patrão da equipa belga, o resgatou.Foram 10 os triunfos em 2021, numa época que trouxe um até ali improvável regresso à Volta a França, na qual venceu quatro etapas e a classificação dos pontos, a da regularidade que tanto lhe tinha faltado nos últimos anos.Por alcançar, ou talvez à espera de um 2022 em que já conta com três vitórias, incluindo a Milão-Turim, ficou o recorde dos recordes, o das vitórias em etapa no Tour - tem 34, tantas quantas as da lenda Eddy Merckx, e pode ainda isolar-se.”, avalia.