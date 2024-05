Noah Campos vence etapa e Bagnara segue na frente da Volta a Portugal do Futuro

O português Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO) venceu hoje a terceira etapa da Volta a Portugal do Futuro em bicicleta, com o italiano Luca Bagnara (Polti Kometa) a manter a liderança.

Após 143,4 quilómetros, entre Góis e Pombal, Noah Campos fez vingar a fuga do dia e venceu em 3:44.49 horas, o mesmo tempo de Diogo Pinto (Óbidos) e Gabriel Baptista (Sabgal-Anicolor), segundo e terceiro, respetivamente.



Bagnara chegou integrado no pelotão, a 1.12 minutos, e manteve a camisola amarela, com uma vantagem de 1.42 minutos sobre o costa-riquenho Dylan Jimenez (Vigo-Rias Baixas) e 2.07 sobre o português Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car).



No domingo, corre-se a quarta e última etapa da 31.ª Volta a Portugal do Futuro, com uma ligação de 150,8 quilómetros, entre Figueiró dos Vinhos e Caldas da Rainha.