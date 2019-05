Norberto Mourão conquista a primeira medalha internacional da paracanoagem lusa

Lusa Comentários 22 Mai, 2019, 17:54 | Outras Modalidades

"É um orgulho enorme poder honrar dignamente as cores do nosso país. O principal objetivo passava pela integração no Projeto Paralímpico. A pressão era muita...", disse o atleta do Sporting, depois de atingir o objetivo.



Mourão, que tinha sido quinto na sua eliminatória e depois venceu a sua meia-final, terminou a prova de VL2 em Poznan atrás do russo Igor Korobeynikov e do polaco Jakub Tokarz.



"Dei tudo o que tinha e ter conseguido o terceiro lugar é um sonho, tanto para mim, como para o meu treinador de sempre, Ivo Quendera, para o Floriano Jesus (canoísta) e para todos os que nos ajudam todos os dias", congratulou-se.



Floriano Jesus, do Clube Infante Montemor, foi sétimo em KL1, mantendo-se no Projeto Paralímpico - na primeira eliminatória foi quarto e depois venceu a sua meia-final.



"Este resultado ficou muito aquém do que posso conseguir. O objetivo era atingir a final A, o que foi concretizado, mas o sétimo lugar soube a pouco", desabafou.