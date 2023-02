Norrie bate Alcaraz no Rio de Janeiro

Norrie, de 27 anos, perdeu o primeiro "set" por 7-5, conseguindo vencer os dois seguintes parciais, por 6-4 e 7-5, em duas horas e 43 minutos, para somar o seu quarto título, depois das vitórias em Los Cabos e Indian Wells, em 2021, e Delray Beach e Lyon, no ano passado.Na semana passada, Alcaraz tinha levado a melhor sobre Norrie, em Buenos Aires, onde o espanhol, de 19 anos, somou o sétimo título, o primeiro do ano, no regresso aos "courts" após uma lesão que o levou a uma ausência de três meses e meio e o impediu de competir no Open da Austrália.A final do torneio brasileiro foi o sexto embate entre os dois tenistas e, apesar da vitória de Norrie, o saldo continua a ser favorável a Alcaraz, que soma quatro triunfos, contra dois do britânico.