Norte-americano Cameron Jackson `fecha` plantel de basquetebol do Benfica

"Ainda não sei muito sobre a Liga portuguesa, mas pelo que li e pesquisei sei que o Benfica é uma instituição muito profissional e bem-sucedida", refere Cameron Jackson, de 24 anos, que se estreou como profissional em 2019/20 no campeonato alemão.



O poste iniciou a temporada no Syntainics MBC, rumando depois ao MHP Riesen Ludwigsburg, ambos do principal escalão, e, no cômputo geral, realizou 22 jogos com uma média de 6,7 pontos, 3,6 ressaltos e 0,9 assistências por partida.



"Espero uma época com sucesso depois do período vivido na Alemanha, em que aprendi bastante sobre o que é necessário para singrar como jogador profissional", vincou o poste norte-americano, que fecha o plantel principal 2020/21 da equipa de basquetebol do Benfica.



No sentido inverso está o poste Gonçalo Delgado, de 22 anos, que deixa os 'encarnados' ao fim de três temporadas na Luz, para "procurar outros campeonatos".



"Agradeço ao Benfica o apoio e as oportunidades que me foram dadas ao longo dos últimos três anos, cresci enquanto atleta e ser humano. Procuro outros campeonatos, para adquirir mais experiência e maturidade, para poder um dia vir a dar um maior contributo a este clube", afirmou na hora da saída.



O Benfica também agradeceu o empenho e o contributo no período em que Gonçalo Delgado vestiu a camisola 'encarnada' e desejou-lhe "sucesso para o seu futuro pessoal e profissional".