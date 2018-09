Partilhar o artigo Norte-coreanos competem pela primeira vez no campeonato mundial de tiro na Coreia do Sul Imprimir o artigo Norte-coreanos competem pela primeira vez no campeonato mundial de tiro na Coreia do Sul Enviar por email o artigo Norte-coreanos competem pela primeira vez no campeonato mundial de tiro na Coreia do Sul Aumentar a fonte do artigo Norte-coreanos competem pela primeira vez no campeonato mundial de tiro na Coreia do Sul Diminuir a fonte do artigo Norte-coreanos competem pela primeira vez no campeonato mundial de tiro na Coreia do Sul Ouvir o artigo Norte-coreanos competem pela primeira vez no campeonato mundial de tiro na Coreia do Sul

Tópicos:

Olímpicos PyeongChang, Olímpicos Tóquio, Península Coreana Participantes, Pyongyang, Tiro Desportivo ISSF,