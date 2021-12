Noruega campeã mundial de andebol feminino

As norueguesas, que juntaram ao titulo mundial ao europeu, recuperaram de uma desvantagem de seis golos ao intervalo (10-16), para alcançarem um tranquilo triunfo por sete (29-22).



A seleção francesa tinha a possibilidade de fazer uma dobradinha internacional no espaço de quatro meses e meio, mas falhou igualar os feitos alcançados pela Dinamarca (1996) e pela Noruega (2008), que juntaram o ouro olímpico ao europeu.



Tudo estava bem encaminhado até ao início da segunda parte, em que a França dispôs mesmo de uma oportunidade para aumentar a vantagem para sete, mas vários erros permitiram a recuperação da Noruega.



Noruega e França dominam o cenário internacional desde 2016, com três títulos para cada uma das duas nações: Mundial2017, Euro2018 e Jogos2020 para a França e Euro2016, Euro2020 e Mundial2021 para a Noruega.



No jogo de atribuição do terceiro lugar, a Dinamarca venceu por 35-28 a anfitriã e vice-campeã mundial Espanha e conquistou a sua primeira medalha internacional desde o bronze no Mundial de 2013.



Eliminadas nas meias-finais pela França (23-22), as dinamarquesas, orientadas por Jesper Jensen, conseguiram mobilizar-se para conquistar o bronze, que perderam o ano passado em casa para a Croácia no Euro2020.