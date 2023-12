Noruega e França nas "meias" do Mundial feminino de andebol

A Noruega, campeã em título, e a França foram as duas primeiras seleções a apurar-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo feminino de andebol, conjuntamente organizado por Dinamarca, Noruega e Suécia.

Em Trondheim, as norueguesas venceram por claros 30-23, com apenas 12-11 ao intervalo, a seleção dos Países Baixos, que fora campeã em 2019.



Também no quarteto final, que viajará para os jogos das "meias", na Dinamarca, está a campeã de 2017, a França, que superou, também em Trondheim, a República Checa, por 33-22, com 18-16 ao intervalo.



A jogar perante o seu público, a Noruega confirmou ser a grande potência da modalidade e assegurou pela quinta vez consecutiva uma meia-final, na qual vai jogar contra Dinamarca ou Montenegro.



A Noruega retificou bem a derrota sofrida contra a França, na ronda principal (24-23), e com uma segunda parte demolidora não deu hipóteses às neerlandesas.



Stine Skogrand, com nove golos em nove remates, foi a grande figura das nórdicas.



Muito motivada, com Laura Glauser em grande plano na baliza, a França parece em crescendo e será favorita de novo, quando jogar contra Suécia ou Alemanha.



As gaulesas sonham com um terceiro título, depois dos troféus de 2003 e 2017.



A capitã Estelle Nze Minko, com cinco golos, liderou bem uma equipa que vale essencialmente pelo entendimento coletivo.