Noruega junta-se à Croácia e Espanha nas "meias" do Europeu de andebol

Os nórdicos, invictos e que garantiram o sexto triunfo consecutivo na prova, precisavam vencer e esperar que a Hungria não ganhasse à Suécia para assim poderem entrar na luta pelas medalhas, o que se verificou, já que os magiares perderam por 18-24.



Os pupilos de Christian Berge entraram com um demolidor parcial de 7-0, que foram gerindo ao longo do encontro, apesar de os islandeses terem chegado a somente três de diferença, aos 23-20, com ainda bastante tempo para jogar.



A quarta vaga está ao alcance da Eslovénia, que vai defrontar precisamente a Noruega, e que hoje venceu Portugal por 29-24, acabando com o sonho luso de atingir as inéditas meias-finais.



A equipa de Paulo Pereira liderava ao intervalo por 15-14, contudo, o último quarto de hora foi fatal para as aspirações nacionais, nomeadamente quando Portugal sofreu um parcial de 6-1, que colocou o resultado na altura em 22-27.



Para atingir as meias-finais, a Eslovénia precisa pelo menos empatar com a Noruega, sendo que ganhará o grupo se conseguir o que até ao momento ninguém fez, bater um dos anfitriões da prova.



A derrota será penalizadora caso a Hungria se imponha a Portugal, que ainda tem a possibilidade de conseguir um dos dois lugares disponíveis para o torneio europeu de qualificação olímpica.