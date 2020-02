Norueguês Kristian Blummenfelt vence Duatlo Cidade de Rio Maior

O norueguês Kristian Blummenfelt, 10.º no 'ranking' do Campeonato do Mundo de Triatlo, venceu hoje o Duatlo Cidade de Rio Maior, com a portuguesa Madalena Almeida a ser a melhor na vertente feminina.