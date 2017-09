Nós lá Fora

Começou no andebol na escola em Almada, onde se realizava um torneio interescolas que detetava talentos para os clubes locais.

A licenciatura em Educação Física e mais tarde o mestrado em treino de alto redimento abriram-lhe o caminho da carreira de treinador.

Trabalhou para a Federação Portuguesa de Andebol como coordenador do Programa Nacional de Detecção de Talentos.

Em 2011 entrou na equipa técnica do Benfica e seguiu-se o Belenenses como treinador principal.

Logo no primeiro ano recebeu um convite para a Áustria. Recusou pelo compromisso que tinha assumido em reestruturar o andebol do clube de Belém.

No segundo ano perante a instabilidade que chegava devido a eleições no Belenenses aceitou a aventura austríaca, foi para o HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach.

A equipa estava perto da descida, terminou a um ponto do play-off.

Novo projeto, nova ambição, foi treinar HIB Handball Graz, hoje é responsável pelas equipas a partir dos sub-16 até à equipa sénior.

Na época passada venceu a Bundesliga da segunda divisão e foi campeão nacional em sub-18.

Defende um campeonato com as melhores equipas portuguesas e espanholas como se faz no centro da Europa.

Espera continuar a subir degrau a degrau na carreira de treinador e olha com ambição para a Alemanha, Eslovénia e mesmo Suíça.