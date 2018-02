Nós lá Fora

Tiago nunca praticou outra modalidade, a ligação ao hóquei em patins é umbilical, avô, pai e primos todos jogaram, começou no Clube Hóquei dos Carvalhos, representou ainda Paço de Rei, Infante de Sagres, FC Porto, Fânzeres, Lavra, Académica da Feira, Académico de Espinho e Fundação Nortecoop.



Como aconteceu a milhares de portugueses, a crise em 2011 levou Tiago Sousa para a Suíça.



Foi campeão helvético ao serviço do Basileia e do Montreux.



Na Suíça, o hóquei em patins não é uma modalidade profissional, as dificuldades existem mesmo para quem participa na liga europeia dos campeões. Tiago Sousa necessita pedir dispensa do trabalho com pelo menos um mês de antecedência para poder jogar no estrangeiro.



Tiago Sousa confessa, no entanto, que na Suíça concretizou sonhos que nem tinha sonhado, participar na liga europeia dos campeões e na taça das nações.



No próximo sábado tudo vai ser diferente, o Montreux recebe o Benfica, o pavilhão vai estar cheio, um dia de festa para o hóquei em patins mesmo que a maioria dos espetadores não apoie a equipa de Tiago Sousa.