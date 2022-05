Novak Djokovic conquistar o Masters 1.000 de Roma pela sexta vez

Na terra batida da capital italiana, no primeiro 'set', Djokovic 'varreu' o quinto da hierarquia mundial por 6-0 e confirmou o triunfo no segundo, embora com mais dificuldade, ao vencer por 7-6, com 7-5 no 'tie-break', num encontro que durou uma hora e 38 minutos.



Na segunda partida, Djokovic, que está perto de completar 35 anos, recuperou mesmo de uma desvantagem de 5-2 e esteve a dois pontos de ter que disputar um terceiro e decisivo 'set'.



O sérvio volta a 'sorrir' em Roma, mas precisamente pela sexta vez, e reforçou o estatuto de recordista de triunfos em Masters 1.000, ao alcançar o 38.º em toda a sua carreira.