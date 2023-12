Novak Djokovic quer jogar até aos 40 anos

", disse o sérvio, após um jogo de exibição disputado na Arábia Saudita.Djokovic, recordista com 24 Grand Slams conquistados na carreira, lembrou o percurso de Tom Brady, jogador de futebol americano, considerando um bom exemplo de longevidade no desporto.“Ele é um excelente exemplo de um campeão que teve uma grande carreira e longevidade. Passou muito tempo a cuidar de si próprio e a recuperar bem para garantir que tem em conta todos os aspetos do seu corpo e mente para ter uma carreira longa e bem-sucedida”, frisou.O tenista sérvio, de 36 anos, está a preparar o Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2024, que se vai disputar entre 14 e 28 de janeiro, competição que já venceu por 10 vezes na carreira, a última em 2023.