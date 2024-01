Novasemente surpreende Benfica e segue para final da Taça da Liga feminina de futsal

Depois de um nulo que se verificou no final do tempo regulamentar, as nortenhas, que tiveram na sua guarda-redes Vanessa Carvalho a grande figura do encontro, foram mais eficazes, eliminando as atuais detentoras do troféu, que esta época, nas competições nacionais, só somavam vitórias.



As ‘águias’, apesar de perdulárias, até foram globalmente superiores durante os 40 minutos, forçando um primeiro tempo de sentido único, tentando, de toda as formas, quebrar a consistência defensiva do Novasemente, mas sem a suficiente pontaria no remate.



Vanessa Carvalho, a guarda-redes da formação de Espinho, começava a destacar-se, com uma série de defesas de grande nível, a travar as iniciativas do conjunto lisboeta, liderado pela insistência de Fifó, Janice Silva e Sara Ferreira.



Apesar de pressionado, e a concentrar as maiores atenções nos movimentos defensivos, o Novasemente ainda foi tentando alguns contra-ataques, e num par de remates de Carolina Rocha e Tuca, ainda assustou, mas também sem a eficácia para quebrar o 0-0 ao intervalo.



No regresso do descanso, as nortenhas foram as primeiras a deixar um aviso, com Carolina Rocha, de novo, a tentar a longa distância, mas voltou a ser o Benfica a assumir o protagonismo testando a atenção da guardiã contrária.



A melhor ocasião das ‘águias’ surgiu aos 25 minutos, num remate de Inês Fernandes, que desviou em Carolina Rocha, e embateu na barra da baliza do Novasemente.



Já a mais evidente resposta das espinhenses aconteceu aos 37 minutos, num livre na sequência da sexta falta do Benfica, que Catarina Lopes desperdiçou, rematando à barra.



As lisboetas contrapuseram, logo a seguir, atirando, ao poste, por Maria Pereira, mantendo tudo em aberto para a reta final, onde apesar da maior pressão do Benfica, o empate sem golos prevaleceu, levando a decisão para as grande penalidades.



Aí, a guarda-redes da Novasemente assumiu-se, definitivamente como a figura do jogo e, com duas defesas, garantiu a vitória da equipa de Espinho, por 4-2, e a presença, pela primeira vez, na final da competição, no domingo (11:00), frente ao Nun’Álvares, que na outra final tinha vencido o Feijó (4-0).



Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



Benfica – Novasemente, 0-0 no final do tempo regulamentar, 2-4 no desempate por grandes penalidades.



No final do tempo regulamentar: 0-0.



Marcadoras no desempates por grandes penalidades:



0-0, Inês Fernandes (defesa da guarda-redes).



0-1, Júnior.



1-1, Maria Pereira.



1-2, Catarina Lopes.



2-2, Fifó.



2-3, Carolina Rocha.



2-3, Angélica Alves (defesa da guarda-redes)



2-4, Mariana Torres.



Equipas:



- Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice Silva, Sara Ferreira e Fifó. Jogaram ainda Maria Pereira, Dricas, Alexandra Melo, Inês Matos, Leninha, Angélica Alves, Raquel Santos, Marta Costa e Mariana Teixeira.



Treinador: Alex Silva.



- Novasemente: Vanessa Carvalho, Júnior, Lídia Moreira, Carolina Rocha e Joana Moreira. Jogaram ainda Nancy Freitas, Diana Monteiro, Sofia Castro, Lara Neves, Catarina Lopes, Ana Rita Silva, Mariana Torres, Tuca e Marta Teixeira.



Treinador: Ricardo Rodrigues.



Árbitros: Rita Ferraz (AF Leiria) e Maria Araújo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Angélica Alves (20), Leninha (23) e Raquel Santos (36).