Novo recorde da Europa dos 10.000 metros para Sifan Hassan

Sifan Hassan 'pulverizou' um recorde que já tinha 18 anos e fora fixado em Munique pela inglesa Paula Radcliffe, quando se tornou campeã continental com 30.01,9.



A atleta já tinha esta época batido o recorde mundial da hora, em Bruxelas, e parte como uma das favoritas para o Mundial de meia-maratona, no próximo fim de semana em Gdnyia (Polónia).



As más condições de corrida em Hengelo afetaram a totalidade das provas, nomeadamente a dos 1.000 metros, para que estava planeado um ataque ao recorde do mundo.



A queniana Faith Kipyegon fez o quilómetro em 2.32,82, cerca de quatro segundos acima do recorde da russa Svetlana Masterkova, que assim perdura.



Também por insucesso se saldou a tentativa nos 5.000 metros - a etíope Yomif Kejelcha ambicionava o seu próprio recente recorde, mas com 13.12,94 ficou a quase meio mimuto do que já conseguiu.