Nuggets fazem história e apuram-se para a final do Oeste da NBA

Depois de eliminarem na primeira ronda os Utah Jazz após estarem a perder por 3-1, os Nuggets repetiram o feito e afastaram os Los Angeles Clippers, apurando-se para a final da Conferência Oeste, pela primeira vez desde 2009, na qual vão encontrar os Los Angeles Lakers.



Em Orlando, onde a NBA está a disputar a fase final do campeonato, os Nuggets somaram o terceiro triunfo consecutivo sobre os Clippers, por 104-89, e novamente com uma recuperação, pois estiveram a perder por 12 pontos.



O poste sérvio Nikola Jokic foi a grande figura do encontro, ao conseguir um 'triplo-duplo', com 16 pontos, 22 ressaltos e 12 assistências.



Jamal Murray, a outra grande figura da equipa de Denver nestes 'play-offs', marcou 40 pontos.



Nos Clippers, Montrezl Harrell mostrou porque razão foi eleito o melhor 'sexto jogador' da NBA, ao sair do banco para marcar 20 pontos, numa partida em que Kawhi Leonard (14 pontos) e Paul George (10) ficaram aquém do esperado.



O feito dos Nuggets apenas tem paralelo em outras duas equipas das ligas profissionais norte-americanas, pois apenas os Kansas City Royals (basebol) em 1985 e os Minnesota Wild (hóquei no gelo) em 2003 conseguiram duas reviravoltas de 3-1 nos mesmos 'play-offs'.



O conjunto de Denver começa a disputar a final do Oeste com os Lakers na sexta-feira.



A final da Conferência Este iniciou-se na terça-feira, com os Miami Heat a ganharem vantagem sobre os Boston Celtics, ao vencerem o primeiro jogo, por 117-114, após prolongamento.



A partida até poderia ter tido mais um prolongamento, mas Bam Adebayo fez um desarme de lançamento a quatro segundos do final, impedindo uma afundanço a Jayson Tatum, que empataria a partida a 116 pontos.



O 'cinco inicial' dos Heat esteve impecável na partida, à exceção de Duncan Robinson, com Goran Dragic a ser o melhor marcador, com 29 pontos, bem secundado por Jae Crowder (22 pontos), Adebayo (18) e Jimmy Butler (20).



No conjunto de Boston, a grande parte dos pontos também veio dos titulares: Tatum (30), Marcus Smart (26), Kemba Walker (19) e Jaylen Brown (17).



Os Heat chegaram a estar a perder por 14 pontos no quarto período, mas conseguiram impedir o oitavo triunfo consecutivo dos Celtics nos primeiros encontros de uma série nos 'play-offs'.



O segundo jogo da final disputa-se na quinta-feira.