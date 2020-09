Nuggets vencem e reduzem desvantagem para Lakers na final do Oeste da NBA

Orlando, Estados Unidos, 23 set 2020 (Lusa) - Os Denver Nuggets reduziram na terça-feira a desvantagem na final da Conferência Oeste da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem os Los Angeles Lakers, por 114-106, no terceiro encontro da série.



A perder por 2-0, os Nuggets tentavam evitar um 3-0 que nunca foi ultrapassado por qualquer equipa na NBA e conseguiram-no graças a uma grande exibição de Jamal Murray, com 28 pontos, 12 assistências e oito ressaltos.



Além de Murray, destaque ainda para Jerami Grant, que conseguiu a sua melhor marca nos 'play-offs', com 26 pontos, e Nikola Jokic, com 22 pontos e 10 ressaltos.



Depois de conseguirem recuperar por duas vezes de uma desvantagem de 3-1 nas duas primeiras rondas dos 'play-offs', os Nuggets tentam nova recuperação para chegarem pela primeira vez à final da NBA.



No encontro de terça-feira, em Orlando, onde a NBA está a disputar a fase final do campeonato numa 'bolha' sanitária, os Nuggets chegaram a ter uma vantagem de 20 pontos que quase desperdiçaram no quarto período, após um parcial de 19-3 dos Lakers.



Contudo, dois triplos de Murray, que ainda fez uma assistência para Paul Millsap, os Nuggets acabaram por garantir o triunfo.



Nos Lakers, que continuam a dois triunfos de chegarem pela primeira vez à final desde 2010, LeBron James conseguiu um 'triplo-duplo' (30 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos) e Anthony Davis, que tinha feito um triplo sobre a buzina que deu a vitória no segundo jogo, marcou 27 pontos.



O quarto encontro da final de Oeste joga-se na quinta-feira.