Números e Curiosidades - abril... abril

- Jesualdo Ferreira tornava-se campeão do Qatar pelo Al Sadd.- Young Boys eram bicampeões suíços.- Ronaldo e Cancelo venciam o campeonato italiano pela Juventus (8.º titulo consecutivo).- PSG era campeão francês (6.º título nos últimos 7 anos).- Barcelona ganhava o seu 26.º título campeão espanhol.- FC Porto ganhava a Youth League (3-1 ao Chelsea).- Fernando Pimenta (Mas) e Joana Vascolcelos (fem) tornaram-se campeões nacionais de canoagem.- Portugal vencia o Europe Trophy (5 jogos, 5 vitórias) e ía discutir o acesso à 2.ª divisão com a Alemanha (conseguiu subir).- Cambridge vencia Oxford pela 84.ª vez (em 165 edições) na famosa regata. Este ano não será disputada.- Sporting (Mas) e Algés (Fem) eram campeões nacionais de natação.- Benfica (Mas) e Leixões (Fem) era campeões de voleibol.- João Monteiro e Tiago Apolónia ganhavam o bronze no Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa (em Budapeste).- Sporting ganhava a liga dos campeões de futsal ao Kairat Almaty.- Ana Catarina Nogueira tornava-se na 1.ª portuguesa a chegar às meias finais de um torneio Master de padel (em pares com a espanhola Paula Josemaria)- O Tottenham chegava às meias finais da Liga dos Campeões pela 1.ª vez na sua história, ao eliminar o Manchester City.- 51 anos depois Westbrook tornou-se no 2.º jogador da história da NBA a alcançar duas dezenas de pontos em 3 categorias, 20 pontos, 20 ressaltos e 21 assistências (depois de Wilt Chamberlain em 1968).- Tiger Woods voltou a vencer o masters de Augusta… 11 anos depois (!)

- PAOK era campeão grego de futebol… 34 anos depois. (Vieirinha e Sérgio Oliveira sagravam-se campeões).













- O Rennes voltava a vencer a Taça de França … 48 anos depois- Quagliarella tornou-se no jogador mais velho de sempre a marcar pela selecção italiana – 36 anos e 54 dias.- João Félix tornava-se no jogador mais jovem de sempre a fazer um Hat-trick na Europa, no Benfica-4 Ent.Frankfurt-2 (19 anos 5 meses e 2 dias)- Depois de 30 derrotas frente aos franceses, PORTUGAL vencia no Apuramento para o Europeu de Andebol a poderosa França (depois desta vitória, tomámos o gosto)- Lewis Hamilton venceu o GP da China, naquele que foi o 1000º G.P. da história da F1- Shane Long marcou o golo mais rápido de sempre da premier league… aos 7 segundos no Watford-1 Southampton-1- Dirk Nowitzki e Dwyane Wade despediram-se em Abril da NBA. Dirk deixava Dallas depois de 21 épocas consecutivas no Texas (!)