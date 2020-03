Números e Curiosidades - Desporto na última semana

- Nunca no Mundo (pelo menos nos últimos 50 anos) houve tão poucas provas desportivas como esta semana (!)- Apenas o futebol, hóquei no gelo e xadrez estiveram em acção nestes últimos dias.- Começou o campeonato de futebol na Bielorrússia (e com público), e pelos vistos, hoje (sexta-feira) vai começar a 2.ª jornada.- A Turquia suspendeu finalmente todos os desportos no país.- Continua-se a jogar na Nicarágua, contra a vontade dos jogadores.-E em Hong Kong houve taça... o Eastern AA e o Guangzhou R&F venceram e estão na final da competição.- A Nova Zelândia foi a primeira federação a suspender o campeonato e a declarar campeão a equipa que ia na frente... Auckland City é o campeão- Começou o campeonato de futebol australiano (regras australianas). Os campeões Tigers entraram a vencer, mas… no final da primeira jornada o campeonato foi logo interrompido, prevendo-se o regresso no final de maio. (Não devem ter gostado da experiência de jogar sem público).- Equipas da Fórmula 1 estão a trabalhar com governos e autoridades de saúde de vários países, cedendo a sua tecnologia para ajudar a superar a escassez de ventiladores, no combate aos casos críticos da Covid-19.- O príncipe Alberto do Mónaco testou positivo, no dia em que foi anunciado que pela 1.ª vez desde 1954, o GP do Mónaco de F1 não se vai realizar, pelo menos em maio.- Por falar nisso, também o GP da Holanda, Espanha e Azerbaijão receberam o mesmo tratamento. Adiamento. Agora a probabilidade é o campeonato ter apenas 15 provas.- O vírus avançou mais depressa que Ott Tanak e Sebastian Ogier, o mesmo é dizer que o Rali de Portugal foi oficialmente adiado. A exemplo do Rali da Argentina, esse anulado, o caso português ainda pode abrir janela para uma nova data, mais tarde.- Estoril Open não se vai realizar, ficando para 2021 a próxima edição.- Na natação os Europeus foram adiados para agosto.- Também o Mundial de Hóquei no Gelo foi cancelado (ia jogar-se em maio na Suíça).- No andebol deram a época por cancelada na Suíça, Noruega, Suécia e Bélgica. Não há campeão.- Também a UEFA adiou as finais da Liga dos Campeões e Liga Europa (sem data alternativa).- A chama olímpica chegou a Tóquio (!) e… dois dias depois o COI finalmente decidiu adiar os JO para 2021.- Desde 1948 que os Jogos não deixavam de se realizar de 4 em 4 anos.- A equipa do Schalke 04 "furou" a quarentena e foram treinar nas instalações (devidamente vedadas).- No futebol americano (NFL) T. Brady assinou pelos Buccaneers.- No Xadrez estava-se a jogar o torneio de candidatos, com Ian Nepomniacultchi na frente, mas … a Federação decidiu suspender a 2ª fase da competição.- O presidente do Sporting, Frederico Varandas apresentou-se ao serviço na sua condição de médico, no hospital das Forças Armadas, para ajudar no que seja preciso neste momento de pandemia.- Jorge Jesus foi a "prolongamento" nos testes à Covid-19. Primeiro "positivo", depois "inconclusivo", por fim "negativo". Sobre a hora, como na final da Libertadores, Jesus a dar a volta ao resultado!- Jorge Jesus chegou ao aeroporto de Lisboa. Jornalistas à sua volta para fotos e vídeos acompanham-no de perto para o “boneco”. Jesus não parou. E antes do último desistir, desabafou: “Deviam era apanhar todos o vírus!”.

- Pela primeira vez na história, os JO vão realizar-se num ano ímpar (!)