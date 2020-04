Números e Curiosidades - Hoje é dia 23 e no desporto...

Números e Curiosidades – E porque hoje é dia 23… eis o desporto visto sob o prisma desse número

– É o número de convocados que a UEFA e a FIFA permitem levar para as fases finais de Mundiais e Europeus. (Vamos ter de esperar mais um ano pela lista dos 23 que irá ao EURO 2021)– São o número de pessoas dentro do retângulo de jogo numa partida de Futebol, 11 de cada lado mais o Árbitro.– O número de golos de Zé Manel (Santa Clara) no escalão principal. É o jogador do plantel açoriano aquele que mais golos marcou no campeonato português.– O Tondela apenas utilizou 23 jogadores neste campeonato nacional. É de todas as 18 equipas aquela que menos jogadores utilizou.– O número de medalhas de ouro em J.O. do nadador americano Michael Phelps, o atleta com mais medalhas de Ouro de SEMPRE em Jogos Olímpicos– É o recorde Mundial dos 50m (Fem) Livres, que pertence à sueca Sarah Sjostrom– o número da camisola do melhor jogador de sempre da NBA, Michael Jordan– Foi com esta idade que Fernanda Ribeiro venceu o ouro para Portugal nos J.O. de Atlanta 1996.– É a pontuação mínima que não se consegue fazer com 1 dardoPara quem nunca viu jogar ou para quem quiser recordar, os 10 melhores momentos de Michel Jordan…https://www.youtube.com/watch?v=ydAVSjkAoDE